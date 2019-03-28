‘Fiyatlardaki yükselişe rağmen Rusların Türkiye tatiline ilgisi yüzde 25 arttı’

Türkiye yönündeki pahalılığın, tur paketlerin euro cinsinden hesaplanmasından kaynaklandığını, ayrıca birçok otelin de konaklama fiyatlarını artırdığını söyleyen Tyurina, ayrıca Avrupalıların da Türkiye talebinde büyük artışın gözlemlendiğini, bu yüzden Türk otelcilerin Rus partnerlere özel fiyatlar uygulamak istemediğini dile getirdi.
Tüketicilerine bu değişikliklere uyum sağlamaya çalıştığını, erken rezervasyona büyük ilginin bundan kaynaklandığını dile getiren Tyurina, turistlerin yaz tatilini uygun fiyata garanti altına almaya çalıştığını belirterek, "Planlanan bütçeye sığamayan müşteriler gece sayısını azaltıyor, otel seviyesini düşürüyor, beldeleri değiştiriyor veya sezon dışı tarihler seçiyor" dedi.
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