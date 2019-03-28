‘Fiyatlardaki yükselişe rağmen Rusların Türkiye tatiline ilgisi yüzde 25 arttı’

Rusya Turizmciler Birliği (RST) Sözcüsü İrina Tyurina, Türkiye’de tatilin pahalanmasına rağmen Rusların bu destinasyona ilgisinin yüzde 20-25’lik artış gösterdiğini belirtti.

© Fotoğraf : DHA Antalya’ya gelen Rus turist sayısında rekor kırıldı

Sputnik'e konuşan Tyurina, "Operatörler, yaz sezonu için erken rezervasyonun ana aşamasını kapatıyor. Satış lideri alternatifsiz Türkiye'dir. Şirketlerin çoğu, fiyatların artmasına rağmen bu destinasyona olan ilgide yüzde 20-25'lik artışın olduğunu bildiriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye yönündeki pahalılığın, tur paketlerin euro cinsinden hesaplanmasından kaynaklandığını, ayrıca birçok otelin de konaklama fiyatlarını artırdığını söyleyen Tyurina, ayrıca Avrupalıların da Türkiye talebinde büyük artışın gözlemlendiğini, bu yüzden Türk otelcilerin Rus partnerlere özel fiyatlar uygulamak istemediğini dile getirdi.

Tüketicilerine bu değişikliklere uyum sağlamaya çalıştığını, erken rezervasyona büyük ilginin bundan kaynaklandığını dile getiren Tyurina, turistlerin yaz tatilini uygun fiyata garanti altına almaya çalıştığını belirterek, "Planlanan bütçeye sığamayan müşteriler gece sayısını azaltıyor, otel seviyesini düşürüyor, beldeleri değiştiriyor veya sezon dışı tarihler seçiyor" dedi.