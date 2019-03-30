Amerikan İHA'sı Kırım kıyılarında keşif uçuşu yaptı

PlaneRadar uçuş gözlem portalının aktardığı verilere göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4B-30 Global Hawk stratejik insansız hava aracı, İtalya'daki Sigonella Hava Üssü'nden kalkış yapıp Donbass bölgesindeki sınır çizgisine yöneldi, ardından Karadeniz kıyıları üzerinden uçuşunu sürdürdü.
22:50 мск. pic.twitter.com/pwllUhnrKX— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 29, 2019
Bu yakınlarda Rusya'nın sınır bölgesinde sadece keşif uçakları değil, Boeing B-52H stratejik nükleer bombardıman uçakları da tespit edilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı defalarca ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) keşif uçuşlarına son vermesi çağrısında bulunmuş, ancak ret yanıtı almıştı.
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