Amerikan İHA'sı Kırım kıyılarında keşif uçuşu yaptı

PlaneRadar uçuş gözlem portalının aktardığı verilere göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4B-30 Global Hawk stratejik insansız hava aracı, İtalya'daki Sigonella Hava Üssü'nden kalkış yapıp Donbass bölgesindeki sınır çizgisine yöneldi, ardından Karadeniz kıyıları üzerinden uçuşunu sürdürdü.

​Batı ülkelerinin Rus sınırları yakınlarındaki keşif aktiviteleri son dönemde önemli ölçüde arttı. Batı ülkelerine ait keşif uçakları Rusya'nın sınırlarında, Baltık Denizi, Kırım ve Krasnodar bölgesi yakınlarında uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus askeri tesislerine de yaklaşma eğiliminde bulunan uçaklar Rusya'nın Suriye'deki üslerinin yakınlarında da görülüyor.

Bu yakınlarda Rusya'nın sınır bölgesinde sadece keşif uçakları değil, Boeing B-52H stratejik nükleer bombardıman uçakları da tespit edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı defalarca ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) keşif uçuşlarına son vermesi çağrısında bulunmuş, ancak ret yanıtı almıştı.