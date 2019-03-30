Rusya’dan ABD’ye tavsiye: Venezüella’yı iç savaşa itmeyi bırak

Zaharova, “ABD’ye Venezüella’yı tehdit etmeyi, ekonomisini boğmayı ve açık bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ederek iç savaşa itmeyi bırakmayı tavsiye ediyoruz. Venezüella’da, ülke çıkarlarını kişisel hırsları üzerinde tutan tüm politik güçleri diyaloga çağırıyoruz. Bu diyalogun kurulmasına her türlü katkıda bulunmaya hazırız” dedi.

Rus askeri uzmanlarının Venezüella’ya gelişinin Washington’u sinir etmeye devam ettiğini ifade eden Rus diplomat, ABD’nin, batı yarım küresi dışındaki ülkelerin Venezüella’ya asker göndermesini provokasyon olarak değerlendireceği ifadelerine dikkat çekerek Rusya’nın Çukotka bölgesinin, batı yarım küresinde yer aldığını hatırlattı. Zaharova, “Rusya için Amerikan kıtası yakın komşu” diye vurguladı.

'SAYISIZ ABD ASKERİ UZMANI KOLOMBİYA'DA NE İŞ YAPIYOR?'

© REUTERS / Adriana Loureiro ABD, bu kez Venezüella krizi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamayı planlıyor

Rusya’nın Venezüella’da ‘askeri operasyon’ yaptığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu dile getiren Zaharova, Washington’un Caracas’a yönelik kafasında olgunlaştırdığı planları Moskova’ya mal etmek istediğini vurguladı. ABD’nin Venezüella’daki iktidarı devirmek için ‘tüm seçeneklerin masada’ olduğu açıklamasını hatırlatan Rus diplomat, “Bu bağlamda, sayısız Amerikan askeri uzmanın Venezüella’ya komşu Kolombiya’da ne iş yaptığını öğrenmek isterdik. Ayrıca diğer komşusu Brezilya, neden Beyaz Saray tarafından NATO zirvesine davet ediliyor? Bunu, NATO’nun tüzüğüne ve hatta Kuzey Atlantik ittifakı olan ismine aykırı olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.

Washington halen, Latin Amerika’yı ABD’nin arka bahçesi olarak gösteren Monroe Doktrini’ni geçerli saydığını hatırlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak sömürgecilere karşı mücadelenin ünlü ismi Simon Bolivar’ın vasiyetini koruyan Venezüella yine dikteye uymayı reddederek nasıl yaşayacağına ve kiminle dostluk yapacağına kendisi karar veriyor. Bu, Washington’daki strateji uzmanları için muhtemelen acı verici. Ancak, Dünya’yı 19. yüzyıla geri götürmek için ellerinde zaman makinesi yok”.

Zaharova ayrıca ABD’nin, Venezüella’yla işbirliği yaptığı için Rusya’yı yaptırımla tehdit etmesinin saçma göründüğünü söyledi.