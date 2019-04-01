Teknopark İstanbul ile Technopolis Moskova arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Rusya'daki Technopolis Moskova ve Teknopark İstanbul arasında karşılıklı deneyimlerin paylaşılması ve teknoloji transferi gibi imkanlar sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

Teknopark İstanbul ile CTech, Yonda Teknoloji Mikroelektronik ve Anda Teknoloji şirketleri temsilcileri Technopolis Moskova Özel Ekonomik Bölgesi'ni (SEZ) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Technopolis'in tarihi, altyapıları, bölgede yaşayanların yararlandığı imkanlar anlatıldı. Görüşmenin sonunda işbirliği ve mutabakat anlaşması imzalandı.

Technopolis Genel Müdürü İgor İşenko, Türk şirketleri ile gelecek vaat eden işbirliği imkanlarının bulunduğunu ifade etti.

Mikroelektronik tasarıma sahip olacak çalışma ve yaşam alanları kurma konusunu da ele aldıklarını belirten İşenko, başlıca amaçlarının insanlarının rahatça çalışması ve gelişmesi olduğunu vurguladı.

Technopolis Strateji Genel Müdür Yardımcısı Arslan Ayupov da anlaşmanın imzalanmasının iki tarafın da işbirliği ile ilgilendiğini gösterdiğini kaydetti. Ayupov "İmzalanan anlaşma karşılıklı olarak deneyimlerin paylaşılması, işbirliği, teknoloji transferi ve uluslararası anlamda partnerlik ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayacak" dedi.