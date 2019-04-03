Rusya’nın akıllı robotu Promobot, yıllar sonra Medvedev’i tanıdı

Rusya’nın Perm kentinde geliştirilen Promobot, 2015 yılından beri karşılaşmadığı Başbakan Dmitriy Medvedev’i tanıdı. Promobot, Perm’deki bir teknoloji parkını ziyaret eden Medvedev’i karşıladı.

Akıllı robot Promobot, yıllardır görmediği Medvedev'i ‘unutmadı.' Robot, Perm kentindeki Morion Dijital teknoloji parkına gelen Medvedev'i "Merhaba Dmitriy Anatolyeviç. Sizle en son 3 yıl 10 ay 6 gün 7 saat 15 dakika ve 40 saniye önce karşılaşmıştık" dedi.

Promobot şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Yujakov, daha sonra Medvedev'e ilk olarak teknoloji parkının açılışında gördüğü robotun, yüz tanıma sistemi sayesinde kendisini tanıdığını söyledi.

ARTIK SADECE KARŞILAMA ROBOTU DEĞİL

Diğer yandan Promobot, bu süre zarfında geliştiği bilgisini vermeyi de ihmal etmedi. Promobot, artık daha akıllı olduğunu, sadece karşılama robotu olarak değil, danışman, idareci, rehber ve hatta polis memuru olarak da görev yapabildiğini ifade etti.

​Yujakov da Kazakistan'da bir Promobot'un polis olarak görev yaptığını kaydetti. Bu sözler üzerine gülerek "Umarım silahı yoktur" diyen Medvedev'e yanıt veren Yujakov, robotun suçluların verilerinin tutmak ve yüz tanıma görevleri için kullanıldığını aktardı.

ROBOTLARDAN KONSER

Medvedev daha sonra Promobot'ların kendisi için hazırladığı konseri dinledi. Perm Politeknik Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan bir yazılım sayesinde robotlardan biri davul, diğeri de org çaldı, bir diğer robot da dans etti.

В пермском технопарке «Морион» федеральным чиновникам наглядно продемонстрировали график роста благосостояния россиян.

(это шутка, не отключайте нам интернет, пожалуйста) pic.twitter.com/RWJJ2rBNEd — 59.ru (@59ru) April 2, 2019

​Medvedev'e ayrıca Promobot'un üretim süreci gösterilirken, nisan ayı ortalarında açıklanması planlanan yeni robotla ilgili bilgi verildi.