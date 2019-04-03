Rusya’nın akıllı robotu Promobot, yıllar sonra Medvedev’i tanıdı

Promobot şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Yujakov, daha sonra Medvedev'e ilk olarak teknoloji parkının açılışında gördüğü robotun, yüz tanıma sistemi sayesinde kendisini tanıdığını söyledi.
ARTIK SADECE KARŞILAMA ROBOTU DEĞİL
Diğer yandan Promobot, bu süre zarfında geliştiği bilgisini vermeyi de ihmal etmedi. Promobot, artık daha akıllı olduğunu, sadece karşılama robotu olarak değil, danışman, idareci, rehber ve hatta polis memuru olarak da görev yapabildiğini ifade etti.
Встреча в «Морионе». Премьер выглядит довольнымhttps://t.co/2c9G6zcyWA pic.twitter.com/gviZ3pfRLY— 59.ru (@59ru) April 2, 2019
Yujakov da Kazakistan'da bir Promobot'un polis olarak görev yaptığını kaydetti. Bu sözler üzerine gülerek "Umarım silahı yoktur" diyen Medvedev'e yanıt veren Yujakov, robotun suçluların verilerinin tutmak ve yüz tanıma görevleri için kullanıldığını aktardı.
ROBOTLARDAN KONSER
Medvedev daha sonra Promobot'ların kendisi için hazırladığı konseri dinledi. Perm Politeknik Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan bir yazılım sayesinde robotlardan biri davul, diğeri de org çaldı, bir diğer robot da dans etti.
В пермском технопарке «Морион» федеральным чиновникам наглядно продемонстрировали график роста благосостояния россиян.— 59.ru (@59ru) April 2, 2019
(это шутка, не отключайте нам интернет, пожалуйста) pic.twitter.com/RWJJ2rBNEd
Medvedev'e ayrıca Promobot'un üretim süreci gösterilirken, nisan ayı ortalarında açıklanması planlanan yeni robotla ilgili bilgi verildi.
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