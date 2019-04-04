Lavrov: Rusya, anlaşma gereği yeni teçhizat bakımı için Venezüella'da

Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan Lavrov, Rusya'nın Venezüella'dan ‘ikinci Suriye' yapmaya çalıştığı sorusuna, "Hayır, yapmaya çalışmıyoruz. Bunu açık açık söyledik, gizleyecek hiçbir şeyimiz yok" yanıtını verdi.

Eski Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez ile 2001 yılında bir anlaşma imzalandığını söyleyen Lavrov, anlaşmanın parlamento tarafından onaylandığını, tamamen meşru ve Venezüella Anayasası'na uygun olduğunu kaydederek, "Bu anlaşmaya uygun olarak Venezüella'ya askeri teçhizat sağladık. Bu teçhizatın bakıma ihtiyacı var. Şimdi de yeni bakımın günü geldi. Başka da bir şey yok" dedi.