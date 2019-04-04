Kosaçev: S-400’lere yönelik tavrı ile Türkiye kendisine bir şeyin zorla kabul ettirilmesine tolere etmeyeceğini ortaya koyuyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Komitesi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD ile Türkiye arasındaki S-400 gerilimine ilişkin, Ankara’nın kendisine bir şeyin zorla kabul ettirilmeye çalışılmasına tolerans göstermeyeceğini ortaya koyduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'nin ‘S-400'lerle NATO üyeliği arasında seçim yapması gerektiği yönündeki açıklamasıyla ilgili Rus basınına konuşan Kosaçev "Türkiye NATO'dan ne çıkacak ne de çıkarılacak. Ancak Washington'la olan söz düellosu Ankara'nın askeri-siyasi ağırlığının tamamen farkında olduğunu ve kendisine bir şeyin zorla kabul ettirilmeye çalışılmasına tolerans göstermeyeceğini doğruluyor" dedi.

Pence'in ifadelerini ‘ültimatom' olarak nitelendiren Kosaçev "Elbette burada mesele S-400'ün NATO'nun silahlarıyla uyumsuz olması değil. Türkler de bu anlamda ‘ABD, Türkiye ile müttefik olarak mı kalacak yoksa terör örgütleriyle işbirliği yaparak düşmanlarımıza karşı savunmamızı baltalayarak dostluğumuzu riske mi atacak?' sözleriyle Pence'in tarzında yanıt verdi. Burada ABD'nin Suriye'deki Kürtlere destek vermesinden bahsedildiği belli" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın tavrının elinde ‘çok daha güçlü kozlar' olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kosaçev, Türkiye'nin, NATO'nun Karadeniz'deki kritik öneme sahip bir üyesi olduğunu belirtti.

Kosaçev "NATO, Türkiye'ye, Türkiye'nin kendisine duyduğundan daha fazla ihtiyacı var. Zira İttifak, Ankara'ya gündemindeki sorunları çözmede pek yardımcı olamıyor. Türkiye de ‘Rusya tehdidi' yönündeki histeriyi de pek paylaşmıyor, bunu S-400 anlaşması da doğruluyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek" açıklamasında bulunmuştu.