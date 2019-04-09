ATOR: Antalya'ya giden her 4 yabancı turistten 1'i Rus

Antalya'ya giden Rus turist sayısının 2019'un ilk üç ayında yüzde 74 arttığını belirten Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya sahillerinde tatil yapan her 4 yabancı turistten 1'inin Rus olduğunu vurguladı.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine ilişkin bir açıklama yapan ATOR, Ocak-Mart 2019 döneminde kentte ağırlanan 571 bin 205 turistin yaklaşık 137 bininin Rus olduğunu kaydetti.

ATOR, ilk çeyrekte Antalya'yı tercih eden Rus turist sayısının yüzde 74 arttığına dikkat çekerek bu kentte dinlenen tüm yabancı turistlerin yüzde 24'ünün Rus olduğunun altını çizdi.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre ocak ayında 36 bin 887 turistle Rusya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 29 bin 596 turistle Almanya izledi. Şubat ayında ise 43 bin 914 ile Almanlar ilk, 31 bin 499 ile Ruslar ikinci sırada yer aldı. Ocak ve şubat aylarında Almanya'dan gelen turist sayısında yüzde 50 artış oldu.

İlk çeyrek toplamında ise ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeyi Rusya, İngiltere, Polonya ve İran takip etti.