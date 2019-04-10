'Yunanistan Rus hava savunma sistemi alıyorsa, Türkiye neden S-400 satın alamasın?'

NATO ülkesi Yunanistan'ın Rusya'dan S-300 aldığını hatırlatan Evseev, "Eğer Yunanistan alıyorsa, neden Türkiye de alamasın? Türkiye de S-400 sistemini satın alabilir. Türkiye, silah alımı konusunda ABD'den bağımsız olmak istiyor." ifadelerini kullandı.
Vladimir Evseev, Türkiye'nin savunma alanında ileriye dönük adımlar attığını belirterek, "Türkiye, zırhlı araç ve füze sistemi üretmeye çalışıyor. Rusya ve Türkiye, askeri savunma noktasında ortak üretimi geliştirebilir." şeklinde konuştu.
'ABD'NİN SURİYE POLİTİKASI, RUSYA İLE TÜRKİYE'Yİ BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRIYOR'
Rusya ve Türkiye'nin, Suriye konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarına işaret eden Grigoriy Lukyanov, "ABD'nin Suriye politikası, Rusya ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştırıyor." dedi.
'TÜRKİYE VE RUSYA, ÇIKARLARINI DENGELEMEK ZORUNDA'
Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Viktor Nadeyin-Rayevskiy de iki ülke arasında geniş bir iş birliği alanı bulunduğunu söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticaretini değerlendiren Nadeyin-Rayevskiy, "Türkler, parayı saymayı ve pazarlık yapmayı çok iyi bilir. Ama biz de gazı maliyet fiyatının altında satamayız. Bu konuda iki ülke de çıkarlarını dengelemek zorunda." ifadelerini kullandı.
Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Amur Gaciyev de iki ülke arasındaki ilişkilerde iyi yönde değişimler olduğuna dikkati çekti. Gaciyev, 8'inci Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının koordinasyonlu ve verimli şekilde geçtiğini belirterek, "Taraflar bu toplantıya çok hazırlıklı gelmiş. Görüşmeler neticeye ulaştı." şeklindeki görüşünü paylaştı.
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