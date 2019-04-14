ABD'ye ait İHA Kaliningrad bölgesinin sınırlarında görüldü

Buradan geçen İHA yerel saatle 11.10’da Litvanya hava sahasından Rusya’nın Kaliningrad bölgesindeki sınırlarında keşif uçuşu yaptı.
11:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) April 14, 2019
Разведывательный полёт у границы Калининградской 🇷🇺области , в воздушном пространстве Литвы🇱🇹. pic.twitter.com/jJHK8azD31
Dış ülkelerin Rus sınırları yakınlarındaki keşif aktiviteleri son dönemde önemli ölçüde arttı. Batı ülkelerine ait keşif uçakları Rusya'nın sınırlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı defalarca ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) keşif uçuşlarına son vermesi çağrısında bulunmuş, ancak ret yanıtı almıştı.
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