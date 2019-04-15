Rusya, Büyük Anavatan Savaşı'nda cephede yer alan komutanların özel fotoğraflarını yayınladı

Savunma Bakanlığı, Büyük Anavatan Savaşı'ndaki komutanların günlük yaşamlarına ait kareler için internet sitesinde özel bir bölüm açtı.
'Zaferin Komutanları' adlı albümde Sovyet komutanların yıldızlı üniformaları olmadan, aileleriyle ve yakınlarıyla geçirdikleri anlara ait fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı.
Минобороны ко Дню Победы запустило раздел сайта с фотоснимками полководцев https://t.co/KdcyAasFdV pic.twitter.com/cambUQt772— РИА Новости (@rianru) April 14, 2019
Fotoğrafları paylaşılan isimler arasında Soçi'de tatil yapan Mareşal Georgiy Jukov, ava çıkan Konstantin Rokossovskiy, eşiyle dans eden Zırhlı Tank Birliği Mareşali Amazasp Babacanyan ve küçük oğluyla vakit geçiren Semen Budennıy yer aldı.
Have you ever seen Marshal #Zhukov on his vacation to Sochi? Or Marshal Rokossovsky on the hunt? Be the first ones to do this with a new joint project by @mod_russia #VictoryGenerals: peaceful moments of destiny https://t.co/858wPbR65E @mfa_russia #GreatPatrioticWar #VictoryDay pic.twitter.com/qQdJYr4k71— Минобороны России (@mod_russia) April 14, 2019
Rusya, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zafer nedeniyle 9 Mayıs'ı Zafer Günü olarak kutluyor.
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