Türkiye’den hava akrobasi ekibi Rusya’daki MAKS-2019 fuarına davet edildi

Rusya’da gerçekleştirilecek MAKS-2019 uluslararası havacılık fuarına, Türkiye, İtalya ve Suudi Arabistan savunma bakanlıklarına bağlı hava akrobasi ekiplerinin de davet edildiği belirtildi.

Moskova’da 23-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek MAKS-2019 fuarının Genel Müdürü Aleksandr Levin, “Savunma Bakanlığı akrobasi ekipleri üzerinde çalışıyoruz. Bu ekipler Strıji, Russkiye Vtyazi, Berkutı, Sokolı Rossii, Rus ve Pervıy Polet... Şimdi görüşmeler yürütülüyor, davetler iletildi, İtalyanlardan henüz bir ret cevabı gelmedi” ifadelerini kullandı.

Levin, şöyle devam etti: “Suudi Arabistan ve Türkiye’den ekiplerle de aktif görüşmeler yapılıyor. Bu ekiplerin de uçuş yapmasını umuyoruz.”