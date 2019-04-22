Kremlin: Zelenskiy'le olası işbirliği hakkında konuşmak için henüz çok erken

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zelenskiy'i kutlamasını ve liderlerin ortak çalışma yapmasını konuşmak için henüz erken olduğuna dikkat çeken Peskov, "Çünkü somut çalışmalara, somut adımlara göre değerlendirme yapılması gerekir. Üstelik seçimlerin resmi sonuçları henüz açıklanmadı" dedi.
Seçim sonuçlarını da değerlendiren Peskov, üç milyon Ukrayna vatandaşına sandığa gitme hakkı verilmemesi nedeniyle sürecin meşruiyetine ilişkin soru işaretleri bulunsa da, Rusya'nın Ukrayna halkının yaptığı seçime saygı duyduğunu kaydetti.
Ukrayna'da dün yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Zelenskiy, oyların yaklaşık yüzde 73'ünü, Poroşenko ise yüzde 25'ini aldı.
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