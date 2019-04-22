Kremlin: Zelenskiy'le olası işbirliği hakkında konuşmak için henüz çok erken

Moskova yönetiminin yeni Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i çalışmalarına göre değerlendireceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olası işbirliği hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunun altını çizdi.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Ukrayna'da sandıktan açık ara farkla komedyen Zelenskiy çıktı

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Peskov, Zelenskiy'i ve onunla çalışma olasılığını yalnızca yapacağı somut çalışmalara göre değerlendireceklerini anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zelenskiy'i kutlamasını ve liderlerin ortak çalışma yapmasını konuşmak için henüz erken olduğuna dikkat çeken Peskov, "Çünkü somut çalışmalara, somut adımlara göre değerlendirme yapılması gerekir. Üstelik seçimlerin resmi sonuçları henüz açıklanmadı" dedi.

Seçim sonuçlarını da değerlendiren Peskov, üç milyon Ukrayna vatandaşına sandığa gitme hakkı verilmemesi nedeniyle sürecin meşruiyetine ilişkin soru işaretleri bulunsa da, Rusya'nın Ukrayna halkının yaptığı seçime saygı duyduğunu kaydetti.

Ukrayna'da dün yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Zelenskiy, oyların yaklaşık yüzde 73'ünü, Poroşenko ise yüzde 25'ini aldı.