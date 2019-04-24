Rus gazeteciler Zelenskiy’den Vışinskiy’in serbest kalmasına yardımcı olmasını istedi

Vışinskiy’in sadece gazetecilik görevini yerine getirerek işini dürüstçe yaptığı için asılsız olarak vatana ihanetten suçlandığı hatırlatılan mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Medyanın maksimum özgür olması gerektiğini söylediniz. Kirill’in başına gelenler de tüm Avrupa’nın kabul ettiği kuralların, insan ve gazeteci haklarının ihlalidir. Sizi, Kirill’in bulunduğu duruma dikkat etmeye ve onun mümkün olan en kısa sürede özgürlüğe kavuşması için elinizden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz.”

15 Mayıs'ta RIA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkûm edilmişti.

Daha sonra tutukluluk süresi defalarca uzatılan Vışinskiy, son olarak 8 Şubat'taki duruşmada mahkemenin aldığı kararla, 24 Mayıs’a kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.

Vışinskiy, tutukluğunun 2019'daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde seçmenlerin desteğini almak için yürütülen kampanyanın bir parçası olduğunu ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vışinskiy'nin ‘doğrudan mesleki görevini yerine getirdiği' için tutuklanmasını, 'eşi benzeri görülmemiş bir olay' olarak nitelendirmişti.