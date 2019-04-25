Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.

© AFP 2019 / Alexander Safronov Kuzey Kore lideri Kim’in zırhlı treni ile ilgili merak edilenler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi. Rusya’nın Vladivostok şehrinde yer alan Uzak Doğu Federal Üniversitesi’ndeki görüşme öncesinde konuşan Putin, Kim’in Rusya’ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edeceğini belirtti.

Putin, “Bu ziyaretin, Kore yarımadasındaki durumu nasıl çözebileceğimizi, birlikte neler yapılabileceğimizi, Rusya’nın şu anda olan süreci desteklemek için neler yapabileceğini daha iyi anlamaya yardımcı olacağına eminim” ifadelerini kullandı.

© AP Photo / Ahn Young-joon Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Vladivostok şehrindeki Putin ve Kim arasında yapılan zirve 'ilk' olma özelliği taşıyor.

Moskova’nın Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD ile ilişkilerini normalleştirme çabalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Putin, “Elbette, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki diyaloğu ve Kuzey Kore-Amerikan ilişkilerini normalleştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim ise Putin ile görüşmesinin Kore yarımadasındaki problemin çözümüne ve ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.

Kim, “Kore yarımadasındaki durum tüm dünya toplumunun ilgisini çekmektedir. Umarım görüşmelerimiz bu durumu birlikte değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir etkinlik olacaktır. Umarım anlamlı bir görüş alış verişinde bulunuruz” diye konuştu.