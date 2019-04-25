Putin: Kuzey Kore’ye nükleer silahsızlanma karşılığında güvenlik garantileri verilmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Koreli lideri Kim Jong-un’la yaptığı görüşmenin sonrasında, nükleer silahlardan arındırılması karşılığında Pyongyang’a ulusalararası güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini söyledi.

© AP Photo / Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

Kuzey Kore lideri Kim’le Vladivokstok’ta görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, Kuzey Kore’nin nükleer silah programının sonlandırılması, ABD ve Pyongyang’a uygulanan yaptırımlar hakkında açık bir görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Kim’in istediğinin de nükleer silahsızlanma olduğunu belirten Rusya lideri, ancak nükleer silah programının sonlandırılması karşılığında Kuzey Kore'ye uluslararası güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini kaydetti.

Güvenlik garantilerine ilişkin sadece 2 ülkeyi içeren anlaşmaların yeterli olmayacağını söyleyen Putin, 6 ülkenin katılımıyla yürütülen görüşmelerin Pyongyang’a ulusalararası garantiler verilmesine yardımcı olabileceğini vurguladı.

​“Kuzey Kore’nin güvenliği ve egemenliğini koruyacağına ilişkin garantilere gereksinimi var. Uluslararası alanda hükmü olacak garantilerden başka ne gibi garantilerden söz edebiliriz ki?” ifadelerini kullanan Putin, “Karşılıklı güveni artırmak için ilk adımı biz atmalıyız” dedi.

Rusya’nın istediğinin de aynı ABD gibi Kore yarımadasının nükleer silahlardan tamamen arındırılması olduğunu kaydeden Rus lider, “Kim bizden kendi görüşü konusunda ABD’yi bilgilendirmemizi istedi” diye devam etti.

© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV Kuzey Kore lideri Kim Rusya'da

Rusya lideri ayrıca, tarafların birbirlerinin menfaatlerine karşılıklı olarak saygılı davranması ve ‘yumruk savaşını bırakmaları’ halinde Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahlanma sorununun çözülebileceğine inandığını da belirtti.

6 (Kuzey Kore, Güney Kore, Rusya, ABD, Japonya, Çin) ülkenin katılımıyla yürütülen görüşmeler kapsamında Pyongyang’ın 2005’te ekonomide işbirliğine gidilmesi karşılığında nükleer programını sona erdirmeyi kabul ettiğini anımsatan Putin, Washington’ın yeni madde eklemek istemesi yüzünden Pyongyang’ın anlaşmadan çekildiğini söyledi: “Bu şekilde bir adım ileri, iki adım geri giderek istediğimiz sonuca varamayız.”