Rusya: İdlib'deki statüko sürdürülebilir değil, kalıcı çözüm için Türkiye'yle çalışıyoruz

Militanların Suriye hükümet güçlerine saldırmaya devam ettiği İdlib'deki mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını söyleyen Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, kalıcı çözüm bulunması için Türk partnerlerle çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

© AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR BM'den Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı

Suriye'deki insani durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Safronkov, "İdlib'de istikrarsızlık, önceden olduğu gibi devam ediyor. Heyet Tahrir el Şam bünyesine katılan eski El Nusra Cephesi militanları, Suriye ordusuna yönelik saldırılarına son vermiyor. Bu statükonun ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Dürüst olmak gerekirse, bunun sürdürülebilir olduğunu sanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KALICI ÇÖZÜM İÇİN TÜRKİYE'YLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Safronkov, Rusya'nın bu bağlamda İdlib sorununa kalıcı çözüm bulunması için Türk partnerlerle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Rus diplomat, İdlib'deki militanların hedef gözetmeksizin ateş açtığını, sivil altyapı tesislerini vurduğunu da anlattı.

Militanların saldırıları sonucunda sivil kayıplar verildiğinin altını çizen Safronkov, "Sözde insani yardım kuruluşu Beyaz Miğferler'in üyeleri, Suriye'nin meşru yönetimini kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla yeni provokasyonlar için hazırlıyor" dedi.