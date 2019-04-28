Peskov: Kim Jong-un deneyimli ve dengeli bir lider izlenimi verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladivostok’ta bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un çok profesyonel ve hazırlıklı bir lider olduğunu gösterdiğini söyledi. Peskov, Kim’in dengeli ve deneyimli bir lider izlenimi verdiğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Kremlin sözcüsü Peskov, Putin ve Kim zirvesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

© AP Photo / Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

Peskov, "Dürüst konuşmak gerekirse, Kuzey Kore lideri çok profesyonel ve hazırlıklı bir lider olduğunu gösterdi. Mevcut ikili projelerin ya da BM’nin ikili ilişkilerimizin gelişmesini engelleyen yaptırımlarının kaldırılmasından sonra gerçekleşebilecek potansiyel projelerin tüm nüanslarına hakim" dedi.

Peskov, Kim’in detaylara hakim olduğunu, çok parlak tepkiler verdiğini ve her konuda kendi duruşunun bulunduğunu ifade etti. Peskov, Kim’in çok deneyimli, eğitimli ve çok dengeli bir lider izlenimi verdiğini de sözlerine ekledi.

Peskov, Putin ile Kim’in görüşmesinin büyük kısmının bire bir gerçekleştiğini kaydetti.

'PUTİN TÜM ETKİNLİKLERE HAZIRLIKLIDIR'

Putin’in de tüm etkinliklere hazırlıklı olarak başladığını belirten Peskov “Putin hiçbir etkinliğe hazırlıksız ve tüm nüanslara hakim olmadan başlamıyor. Bunun için genellikle tüm uçuş ve yolculuklardan faydalanıyor. Gerekirse yeni bilgi almak için uçaktan bir daire başkanını, kurumun yöneticisinı telefonla arıyor” dedi.

Peskov, Rus liderin yolculuk sırasında geçirdiği zamanı günün geri kalanına hazırlık için kullandığını vurguladı.