Putin: Ortak vatandaşlık hem Rusya hem Ukrayna halkına kazandırır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukraynalıların ortak vatandaşlığa sahip olmasının iki tarafa da yalnızca fayda getireceğini söyledi.

© Sputnik / Alexei Druzhinin Putin, Donetsk ve Lugansklılara Rusya vatandaşlığı almayı kolaylaştıran kararnameyi imzaladı

Putin “Birçok kez söyledim. Ukrayna ve Rusyalılar kardeş halklar ve hatta bundan fazlası da. Ben iki halktın tek bir halk olduğunu, ortak vatandaşlık olduğunda, bunun iki tarafa da kazandıracağını düşünüyorum” dedi.

Putin, Rusya ile Ukrayna’nın karşılıklı olarak komşu ülkesinin halkına ikinci bir vatandaşlık vermesi halinde genel olarak istenen sonuca, yani ‘ortak vatandaşlığa’ ulaşılabileceğini ifade etti.

Putin ayrıca Gürcistan'ın eski Devlet Başkanı ve Ukrayna'nın Odessa kentinin eski Valisi Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna pasaportunun iade edilmesi teklifinde bulundu. Putin “ Eskiden Gürcü olan, ancak bugün kendini Ukraynalı sayan, yani Mihail Nikolayeviç Sakaşvili’ye Ukrayna pasaportunun iade edilmesinin adil bir karar olurdu” dedi.

Rus lider daha önce Donbass’ta yaşayanlar için Rusya vatandaşlığı verilmesini kolaylaştırmıştı.

Saakaşvili’nin 2017’de Ukrayna vatandaşlığından resmen çıkarıldığı duyurulmuştu.

Ukrayna’nın yeni seçilen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya vatandaşlarına Ukrayna vatandaşlığı vermeye hazır olduğunu söylemişti.