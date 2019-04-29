Şoygu, ABD'nin bazı ŞİÖ ülkelerindeki biyolojik programlarına tepki gösterdi

Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın yer aldığı ŞİÖ'nün savunma bakanları, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları istişare etti.Toplantıda konuşan Şoygu, ABD'nin bazı ŞİÖ ülkelerindeki biyolojik programlarına dikkat çekti."Bizim için endişe verici konulardan birine daha değinmek isterim. Bu, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bölgede aktif şekilde yürüttüğü tıbbi ve biyolojik faaliyetlerle ilgili" diyen Şoygu, bölgede Pentagon'un kontrolünde bir dizi biyolojik tanı laboratuvarı kurulduğunun altını çizdi.Şoygu, "Bu tesislerde ABD'nin askeri nitelikli biyolojik programları uygulanıyor. Patojen mikroorganizmalarla ilgili araştırmaların uzaktan yönetilmesine imkan sunan programlar gerçekleştiriliyor. Biyolojik tehlike kaynağı olan bu tesislerin birçoğunun, ŞİÖ ülkelerine komşu bölgelerde bulunması tesadüf değil" ifadelerini kullandı.Söz konusu faaliyetlerin Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ni doğrudan ihlal ettiğini de kaydeden Şoygu, ABD'nin insani çalışmalar kisvesi altında biyolojik madde geliştirme planlarını hayata geçirdiğini vurguladı.