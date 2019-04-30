Russia Today'den FETÖ belgeseli

Russia Today (RT) televizyonu, Fethullah Gülen ve FETÖ yapılanmasının anlatıldığı iki bölümlük bir belgesel yayınladı. Belgeselde, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte Gülen liderliğinde yapılan örgütlenme, Gülen'in okulları ve 'Hizmet hareketi' inceleniyor.

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Russia Today (RT) tarafından hazırlanan 'The Gulen Mystery' (Gülen'in gizemi) başlıklı iki bölümlük belgeselin birincisi, Fethullah Gülen'in darbe girişimine giden süreçte Türkiye'de uzun yıllar boyunca örgütlenme hikayesine mercek tutuyor.

Belgeselde, Gülen ile ilgili 'paralel devletin kurucusu' ifadeleri kullanılıyor.

'Gülen okulları. Karizmatik vaiz ve onun gizli eğitim imparatorluğu' başlıklı birinci bölümde, Gülen'in yapılanmasının gizli eğitimler üzerinden yürüttüğü örgütlenme faaliyeti inceleniyor.

Belgeselin birinci bölümü, Gülen'in 1992 yılında Türkiye dışındaki ilk okulunu açtığı Kırgızistan'ın Oş şehrinde başlıyor.

Şehre giden belgesel ekibi, okulda okuyan öğrencilerden görüş aldı.

'ÇOK ORGANİZELERDİ'

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Eski Kırgızistan Eğitim Bakanı Ishenkul Boldzhurova ile yapılan bir röportaja da yer verilen belgeselde, Boldzhurova'nın örgütün bu denli yayılabilmesine gerekçe olarak kullandığı "FETÖ'cüler o dönem her alanda başarı gösteriyorlardı" ifadelerine yer veriliyor.

Belgeselde ayrıca, Kırgızistan'da bulunan Merkezi Asya Amerikan Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi doçenti Emil Dzhuraev'in de, örgütün organizasyonunun büyüklüğüne dikkat çekerek "Çok organizelerdi ve günlük yaşamın çoğu alanına ilişkin yapılanmaları mevcuttu" dediği görülüyor.

Belgeselde ayrıca, Türk ve yabancı çok sayıda uzmanın Gülen ve okullarıyla ilgili aktarımları yer alıyor.

Belgeselin 'Gülen’in Hizmet hareketi: Radar altında yaygın bir kamu hizmeti topluluğu' başlıklı ikinci bölümünde ise, FETÖ yapılanmasının Türkiye ve Dünya çapında kurduğu ilişki ve çıkar ağı inceleniyor.

İngilizce dilinde hazırlanan belgesel, Russia Today'in (RT) sitesinde ve YouTube kanalları üzerinden yayında.