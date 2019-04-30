Russia Today'den FETÖ belgeseli

Belgeselde, Gülen ile ilgili 'paralel devletin kurucusu' ifadeleri kullanılıyor.
'Gülen okulları. Karizmatik vaiz ve onun gizli eğitim imparatorluğu' başlıklı birinci bölümde, Gülen'in yapılanmasının gizli eğitimler üzerinden yürüttüğü örgütlenme faaliyeti inceleniyor.
Belgeselin birinci bölümü, Gülen'in 1992 yılında Türkiye dışındaki ilk okulunu açtığı Kırgızistan'ın Oş şehrinde başlıyor.
Şehre giden belgesel ekibi, okulda okuyan öğrencilerden görüş aldı.
'ÇOK ORGANİZELERDİ'
Belgeselde ayrıca, Kırgızistan'da bulunan Merkezi Asya Amerikan Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi doçenti Emil Dzhuraev'in de, örgütün organizasyonunun büyüklüğüne dikkat çekerek "Çok organizelerdi ve günlük yaşamın çoğu alanına ilişkin yapılanmaları mevcuttu" dediği görülüyor.
Belgeselde ayrıca, Türk ve yabancı çok sayıda uzmanın Gülen ve okullarıyla ilgili aktarımları yer alıyor.
Belgeselin 'Gülen’in Hizmet hareketi: Radar altında yaygın bir kamu hizmeti topluluğu' başlıklı ikinci bölümünde ise, FETÖ yapılanmasının Türkiye ve Dünya çapında kurduğu ilişki ve çıkar ağı inceleniyor.İngilizce dilinde hazırlanan belgesel, Russia Today'in (RT) sitesinde ve YouTube kanalları üzerinden yayında.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)