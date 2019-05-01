ABD’li aktivistler, bayrakları ve 'NATO’ya hayır' pankartıyla Kırım’daki 1 Mayıs yürüyüşünde

ABD, İsrail, İngiltere, İsveç ve Nepal’den silahlanma karşıtı aktivistler Kırım’ın başkenti Simferepol’deki 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı. Grup ‘NATO’ya hayır’ sloganın yazılı olduğu bir pankartla ülkelerinin bayraklarını taşıdı. Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, grubun Rusya’ya bağlı Kırım’dan yana olduklarını göstermek istediğini, ABD bayraklarından rahatsız olmadıklarını ifade etti.

"Ради мира": делегаты из США и Европы прошествовали по Симферополю: https://t.co/OYWV7mDFJO — РИА Новости Крым (@RiaCrimea) May 1, 2019

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, ABD’den silahlanma karşıtı bir grup aktivist Kırım’ın başkenti Simferepol’deki 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı. Kırımlılarla bir arada bulunan grup iki ABD bayrağı ile NATO’nun saldırgan davranışlarına karşı ‘NATO’ya hayır’ sloganın yazılı olduğu bi pankart taşıdı. Grupta yer alan İngiltere, İsveç, İsrail ve Nepal temsilcileri de ülkelerinin bayraklarıyla hazır bulundu. Gazetecilere konuşan grubun temsilcileri Kırım’a dünyada barış propagandası yapmak için geldiklerini belirterek yarımada halkının cana yakınlığına dikkat çekti. ABD’li aktivist Bruce Gegnon “Burada olmak çok güzel. Bu yürüyüşe katılmak büyük bir mutluluk ve onur” dedi. Gegnon, Kırımlıların çok mutlu göründüklerini de belirtti.

​AKSENOV: RAHATSIZ OLMADIK

© AFP 2019 / YURIY DYACHYSHYN Saakaşvili: Poroşenko, Kırım karşılığında NATO ve AB üyeliği almak istedi

Kırım Başbakanı Sergey Aksenov da gazetecilere yaptığı açıklamada gösteride bulunan ABD bayraklarından rahatsız olmadığını ifade etti. Aksenov “Böylece Rusya’ya bağlı Kırım’dan yana olduklarını söylemek istiyorlar” dedi.

Daha önce ABD’den bir grubun Kırım’a beş günlük bir ziyaret için geldiği belirtilmişti. Yaklaşık 20 kişilik grupta ABD’nin yanı sıra İngiltere, İsveç, İsrail ve Nepal’den temsilcilerin de bulunduğu aktarılmıştı.