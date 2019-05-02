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    Rus çizgi filmi Çeburaşka

    Rus animasyon sektörü Sovyetler Birliği’nden sonra yeniden yükselişte

    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Rusya
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    Sovyetler Birliği döneminde görkemli bir yere sahip olan Rus animasyon sektörünün yeniden canlandırılıyor. Rus devlet şirketi Parovoz Netflix’le sözleşmeler yaptı. Animaccord’un Maşa ile Koca Ayı çizgi filmi 100 ülkede yayınlanıyor. Devlet sektöre son 5 yılda 14 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Sektör yetkilileri ise Rus çizgi filmlerinde herkese hitap eden şeyler olduğunu savunuyor.

    Rusya’da Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra sekteye uğrayan animasyon sektörü yeniden canlanıyor. Rus yetkililer son yıllarda animasyon sektörüne büyük yatırımlar yapıyor. Rus devlet şirketi Parovoz da bu alanda ön ayak oluyor. Sektörü canlandırmak adına faaliyetler yürüten şirket çalışan sayısını 20’den 300’e yükseltti ve yaptığı animasyon dizileri bugün 55 ülkede gösteriliyor.

    Eduard Nikolayeviç Uspenskiy
    © AFP 2019 / Kirill KUDRYAVTSEV
    Çeburaşka'nın babası Eduard Uspenskiy hayatını kaybetti

    Konuyla ilgili AFP’ye konuşan şirketin Başkanı Anton Smetankin, her pazar için bir ürünleri olduğunu söyledi. 

    Smetankin “Rusya için edebiyat ve görsel sanatlar, bizim nasıl hissettiğimizi, nasıl olduğumuzu, nasıl düşündüğümüzü, nasıl hissettiğimizi, dünyayı nasıl gördüğümüzü anlatmamız için bir yumuşak güç biçimi. Çizgi filmler de bunların bir parçası” ifadelerine yer verdi.

    Nitekim Parovoz, geçen yıl iki çalışmasını ABD merkezli sunucu Netflix’e taşımıştı. ‘Leo and Tig’ isimli animasyon, Sibirya’daki bir kaplan ve leoparın maceralarını anlatıyor.

    ‘TÜM FİLMLERİMİZ İYİLİK DOLU’

    Winnie the Pooh öyküsü 90 yaşına girdi. Rus yazar Boris Zahoder’in çevirdiği ve Soyuzmultfilm stüdyosunun 1960’lı yıllarda ilk kez çizgi filme dönüştürdüğü Winnie the Pooh, Rusya’da Vinni-Puh adıyla izleyiciyle buluştu.
    YOUTUBE
    Sovyet yapımı çizgi film Vinni Puh ilk kez Türkçeye çevrildi
    Sanat Yönetmeni Yevgeniy Golovin de “Rus animasyonunun en iyi yönlerini aldık. Yani karakterler arasında dostluk, karşılıklı yardımlaşma gibi… Tüm film ve projelerimiz iyilik dolu, her yaştan çocuk tarafından izlenebilirler” dedi.

    Netflix’in yanı sıra ayrıca Çin’le de iki sözleşme imzalayan şirket bazı işlerini Çin pazarına uyarladı. Bugün Parovoz’un iki projesi, Çin’in dört önde gelen kanalında gösteriliyor ve toplam izleyici sayısı ayda yaklaşık 1.5 milyon. 

    YAKLAŞIK 14 MİLYON DOLAR YATIRIM

    Sovyet animasyon sanatçıları tüm dünyada yaratıcılıkları ile nam salmıştı, ancak sektör SSCB’den sonra farklı süreçler yaşadı. 1930lu yıllarda kurulan ve SSCB’nin en iyi projelerini üreten Soyuzmultfilm, 1990’lı yıllarda finansal sorunlar yaşamıştı. 2011’de başbakanlık görevini yürüten (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, sektörü eski görkemli günlerine döndürmek için adım atmıştı. 2000’li yılların başlarında Soyuzmultfilm yeniden düzenlenmiş ve tekrar bir devlet şirketi haline gelmişti.

    Hükümet de şirkete eski klasikleri için dağıtım haklarını iade etti. Şirkete son 5 yılda 14 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı. Diğer yandan yüklü devlet desteğinin yanı sıra 2017’de sektörde vergi indirimine de gidildi. 

    MAŞA İLE KOCA AYI 100 ÜLKEDE YAYINLANIYOR

    Özel bir animasyon şirketi olan Animaccord tarafından üretilen Maşa ile Koca Ayı çizgi filmi bugün tüm dünyada ünlü ve beğeniyle izleniyor. Küçük bir kız çocuğu ve yetişkin bir ayının hikayesinin anlatıldığı çizgi film sadece YouTube’da milyarlarca kez izleniyor ve 100 ülkede gösteriliyor. 

    Animaccord CEO’su Vladimir Gorbulya “Bir çocuk ve yetişkin arasındaki ilişki etrafında dönen çizgi filmimizin teması evrensel bir tema. Hem yetişkin hem de çocuklara yönelik şeyler ve espriler var” dedi.

     “Çocuklarımızın bizim kültürel kodlarımız, kafa yapımız, dilimiz ve kültürümüzle dolu animasyon filmler izlediğinden emin olmak gibi bir arzu var” diyen Rusya Animasyon Birliği Başkanı İrina Mastusova da sektörün oldukça ilerlemede olduğunu ve şu an yaklaşık 3000 çalışanı bulunduğunu ifade etti.

    Etiketler:
    Netflix, Animasyon, Sovyetler Birliği
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