Lavrov: Rusya, ABD'nin Venezüella'ya müdahale planlarına karşı koymak için bir grup kuracak

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS 'ABD ordusunun Venezüella'ya müdahale planı hazır'

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, "Söz konusu grup BM'de kuruluyor, gruba BM içinde ciddi bir destek verileceğini umuyorum. Çünkü ortada çok basit bir konu var, BM Tüzüğü'nde tanımlandığı haliyle uluslararası hukuk norm ve ilkelerinin korunması söz konusu" dedi.Lavrov, Moskova ve Washington'un Latin Amerika ülkesindeki krize ilişkin tutumunun birbiriyle örtüşmediğini ancak Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

Bu arada Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun telefon görüşmesi sırasında Venezüella konusunda Rusya'ya yaptığı çağrıları 'sürrealist' olarak niteledi. Lavrov, "Pompeo aradı ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğimizi çekme çağrısı yaptı, Küba ve Rusya'yı Venezüella'nın iç işlerine müdahale etmemeye çağırdı. Tüm bunlar kulağa çok sürrealist geliyor. Pompeo'ya ilkesel olarak başkaların işlerine hiçbir zaman karışmadığımız ve başkalarını da aynısını yapmaya çağırdığımız yanıtını verdim" ifadelerini kullandı.





ABD'yi Monroe Doktrini'ne dönmeme uyarısında bulunan Lavrov, "Bu anlayışla çok fazla ilerleyemezsiniz" diye ekledi. ABD, 19. yüzyılda kabul edilen 'Amerika Amerikalılar için' sloganlı Monroe Doktrini temelinde geleneksel olarak Güney Amerika'yı münhasır çıkar alanı olarak görüyor.Pompeo'yla Venezüella konusundaki temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını da anlatan Lavrov, Moskova ve Washington'u ortak noktada nasıl buluşturacaklarını bilmediklerini ancak konuşmaya hazır olduklarını söyledi.Lavrov, Pompeo'nun Maduro hakkında sarf ettiği 'Darbe girişimi sırasında ülkeden kaçacaktı' açıklamasına yanıt verdi. Lavrov, ABD'de bu konuda yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.