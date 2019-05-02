Lavrov: Rusya, ABD'nin Venezüella'ya müdahale planlarına karşı koymak için bir grup kuracak

'DİYALOĞA HAZIRIZ'
Lavrov, Moskova ve Washington'un Latin Amerika ülkesindeki krize ilişkin tutumunun birbiriyle örtüşmediğini ancak Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunu belirtti.
'POMPEO'NUN ÇAĞRISI SÜRREALİST'
Bu arada Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun telefon görüşmesi sırasında Venezüella konusunda Rusya'ya yaptığı çağrıları 'sürrealist' olarak niteledi. Lavrov, "Pompeo aradı ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğimizi çekme çağrısı yaptı, Küba ve Rusya'yı Venezüella'nın iç işlerine müdahale etmemeye çağırdı. Tüm bunlar kulağa çok sürrealist geliyor. Pompeo'ya ilkesel olarak başkaların işlerine hiçbir zaman karışmadığımız ve başkalarını da aynısını yapmaya çağırdığımız yanıtını verdim" ifadelerini kullandı.
'ORTAK NOKTADA NASIL BULUŞACAĞIMIZI BİLMİYORUM'
Pompeo'yla Venezüella konusundaki temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını da anlatan Lavrov, Moskova ve Washington'u ortak noktada nasıl buluşturacaklarını bilmediklerini ancak konuşmaya hazır olduklarını söyledi.
'MADURO'NUN KAÇMAYI PLANLADIĞI DOĞRU DEĞİL'
Lavrov, Pompeo'nun Maduro hakkında sarf ettiği 'Darbe girişimi sırasında ülkeden kaçacaktı' açıklamasına yanıt verdi. Lavrov, ABD'de bu konuda yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)