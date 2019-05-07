Lavrov, görüştüğü ABD dışişleri bakanlarının sayısını ti'ye aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Finlandiya'da gerçekleştirilen Kuzey Kutbu Konseyi Bakanlar Kurulu Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Rovaniemi kentindeki görüşmenin basına açık bölümünde gazeteciler, Lavrov'a Pompeo'nun Rus bakanın görüştüğünü kaçıncı ABD Dışişleri Bakanı olduğu soruldu.

ABD'li mevkidaşlarının sıkça değişmesini ti'ye alan Lavrov, "Saymayı bıraktım" yanıtını verdi.

Gazetecinin saymayı ne zaman bıraktığına dair sorusu üzerine ise Lavrov, "Çok uzun süre önce" dedi.

Lavrov ve Pompeo birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti, ancak yalnızca bir kez Helsinki'de haziranda yapılan Rusya-ABD zirvesi sırasında tam formatta görüşmüşlerdi. Bakanlar için ikinci olarak bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin Venezüella’daki darbe girişimine yönelik farklı yaklaşımları nedeniyle yeniden gerildiği bir döneme denk geliyor.