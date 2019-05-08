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    Josef Stalin

    Booker ödüllü Rus yazar: Stalin, Hitler’in Leningrad kuşatması planına alet oldu

    © Sputnik / Shagin
    Rusya
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    Rus Booker Ödülü sahibi yazar Yelena Çijova, İkinci Dünya Savaşı döneminde Leningrad’ı kuşatma altına alan Nazi Almanyası lideri Hitler’in planlarına, Sovyet lider Stalin’in de alet olduğunu ileri sürdü.

    Eski Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin ölümünün 65. yıldönümünde anıldı
    © Sputnik / Valery Melnikov
    'Rusların sadece yüzde 5’i Stalin döneminde yaşamak istiyor'
    Rus yazar Çijova, Nazi Almanyası'nın 1945 yılında Sovyetler karşısındaki yenilgisinin kutlanacağı Zafer Bayramı arifesinde İsveç gazetelerinden Neue Zurcher Zeitung için yazdığı makalede, “Stalin’in Leningrad’a duyduğu nefret, Hitler’in şehri yerle bir etmesine imkan sağladı. İki canavar diktatörün, bu şehri beraber mahvettiklerini pek kimse bilmez” ifadelerini kullandı.

    ‘TOPYEKÛN SALDIRIP BÜYÜK KAYIPLAR VERMEKTENSE DAHA BİLİMSEL BİR ÇÖZÜMÜ TERCİH ETTİ: PLANI LENİNGRADLILARI AÇLIKTAN ÖLDÜRMEKTİ’ 

    “Hitler’in Leningrad kuşatmasındaki rolü apaçık ortadaydı” diyen Çijova şöyle devam etti:

    “(Hitler) şehre karşı topyekûn saldırıya geçip büyük kayıplar vermek yerine, yaşlı ve çocukları da kapsayacak ‘daha bilimsel’ bir çözümü tercih etti: Planı Leningrad nüfusunu aç bırakıp öldürmekti.” 

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS / Francois Lenoir
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hitler, Stalin ve IŞİD’i aynı safa koydu
    ‘STALİN, LENİNGRAD’A NEFRET DUYUYORDU, KENT SAKİNLERİNİN DÜŞÜNCE YAPISINI, İZİ DAHİ BIRAKILMAMASI GEREKEN BİR ŞEY OLARAK GÖRÜYORDU’

    Yazara göre Stalin, ‘şehrin sakinlerinin düşünce yapısından ötürü Leningrad’a nefret duyuyordu.’ Zira ‘Leningrad sakinlerinin, kimsenin tesiri altında kalmadan düşünebilme eğilimleri Sovyet liderin tanrısal gücünü zedeleyebilirdi. O ise bunları, izleri dahi bırakılmaması gereken eğilimler olarak görüyordu.’

    ‘LENİNGRAD’DAN TRENLER SSCB’NİN DİĞER BÖLGELERİNE ASKERİ TEÇHİZAT TAŞIYORDU FAKAT HER NASILSA, LENİNGRAD’A İNSANİ YARDIM ULAŞAMIYORDU’

    Rus Booker Ödüllü yazar makalesine şöyle devam etti:

    “Kuşatma esnasında Leningrad fabrikalarından, Sovyetler’in geri kalan bölgelerine askeri teçhizat yüklü trenler gidebiliyorken, Stalin ve işbirlikçilerinin Leningrad’a ise en ufak bir gıda yardımının dahi ulaşmasına imkan tanımamalarını başka türlü izah etmek mümkün değil.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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    ‘O TRENLERİN BİR KISMI DAHİ ULAŞMASI GEREKEN YERE VARMIŞ OLSAYDI YÜZLERCE HATTA BİNLERCE İNSANIN HAYATINI KURTARABİLİRDİ’

    Leningrad’a dönen nakliye trenleri ham madde, inşaat malzemeleri ve alet edevatla dolup taşıyordu. Tarihçilere göre trenlerin sayıları 100’ü dahi aşıyordu. Ben tarihçi değilim, ancak o trenlerin bir kısmı dahi ulaşması gereken yere varmış olsaydı yüzlerce hatta binlerce insanın hayatını kurtarabilirdi.” 

    Leningrad Kuşatması 8 Eylül 1941’te başladı ve neredeyse 900 gün sürdü. Şehre gıda ulaştırmanın tek yolu, donmuş Ladoga Gölü’nün üzerinden geçmekti. Kuşatma 18 Ocak 1943’te son bulmuş ve tren yolu ulaşımı sağlanabilmiş olsa da, düşman askerlerinin tümden geri çekilmesi 27 Ocak 1944 tarihini buldu.

    Çeşitli kaynaklara göre, kuşatma döneminde 400 bin ila 1.5 milyon insan hayatını kaybetti. Nazilerin yargılandığı Nürnberg duruşmalarına ise bu sayı 632 bin kişi olarak yansıdı. Kuşatma esnasında bu kişilerin yalnızca üçte biri bombardıman sonucu ölürken, geri kalan insanların ölüm nedeni açlıktı.

    Etiketler:
    İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası, Leningrad, Hitler, Stalin
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