Lavrov: ABD ile Venezüella’ya yönelik bir pazarlık ve anlaşma olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Venezüella’ya yönelik bir pazarlık ve anlaşma olmayacağını söyledi.

Sputnik’e konuşan Lavrov, ABD ile Venezüella’ya yönelik bir pazarlık ve anlaşma olmayacağını belirterek, “Anlaşmaları genellikle (ABD Başkanı Donald) Trump hazırlıyor” dedi.

‘VENEZÜELLA’DAKİ UZMANLARIMIZI ARTTIRMAYACAĞIZ’

Diğer yandan Moskova’nın Venezüella’daki askeri uzman sayısını arttırma planı olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov da, böyle bir şeyi hiç düşünmediklerini ekledi.

Lavrov gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bu ayki ikinci görüşmesini gerçekleştirecek. İlki 6 Mayıs’ta Finlandiya’da gerçekleşen görüşmenin ikincisi 14 Mayıs’ta Soçi’de yapılacak.