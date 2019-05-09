Putin, kurmaylarıyla İran nükleer anlaşmasını masaya yatırdı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmadaki iki taahhüdü askıya aldıklarını açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle Tahran'ın kararını konuştu.Peskov, "Toplantının önemli bölümünde, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili durum istişare edildi" dedi.Konsey üyelerinin Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasını da görüştüğünü kaydeden Peskov, Rusya'nın iç gündemindeki bazı güncel konuların toplantıda gündeme gelen diğer konular olduğunu belirtti.Nükleer anlaşmadaki 26. ve 36. maddelerinin karşı tarafın verdiği sözleri ihlal etmesi durumunda kendilerine de adım atma hakkı verdiğini dile getiren Ruhani, bugün nükleer anlaşmaya taraf beş ülkeye iki uygulamayı durduracaklarını ilettiklerini belirtmişti.Ruhani, anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirmede 300 kilogramın üzerine çıkıldığında fazlasını başka ülkelere sattıklarını ve karşılığında nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan ‘sarı kek’ aldıklarını ancak bugünden itibaren bu satışın durdurulacağını söylemişti.Ağırlaştırılmış suyun da İran'da 130 tonu geçmesi durumunda fazlasını başka ülkelere sattıklarını aktaran Ruhani, bu uygulamayı da durduracaklarını ve zenginleştirilmiş uranyum ile ağırlaştırılmış suyu artık satmayacaklarını ifade etmişti.