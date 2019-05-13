Lavrov: Rusya, ABD'yle START Anlaşması'nın uzatılmasını konuşmaya hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD'yle Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START) uzatma konusunu ele almaya hazır olduğunu, bunun Pompeo'yla ele alacakları öncelikli konulardan biri olacağını söyledi.

Lavrov, yarın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı görüşmeden önce Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Soçi'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus tarafının birçok kez dile getirdiği gibi, Şubat 2021'de sona erecek anlaşmanın süresinin 5 yıl uzatılmasından yana olduklarını altını çizdi.

Önceden olduğu gibi START Anlaşması konusunda ABD'yle diyalog kurmaya hazır olduklarını kaydeden Lavrov, bununla birlikte iki taraflı anlaşma uygulama denetim mekanizması aracılığıyla, anlaşmada mutabık kalınan rakamlara inmeyle ilgili konuları çözmeleri gerektiğini belirtti.

ABD'nin denizaltılardaki fırlatma rampalarını ve stratejik bombardıman uçaklarını 'nükleer olmayan duruma' gelecek şekilde yeniden teçhiz ettiklerini açıkladığını ancak bu açıklamanın birtakım soru işaretleri yarattığını söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeniden teçhiz işlemi, diğer tarafı söz konusu rampaların ve uçakların 'nükleer olmayan duruma' geldiğine ikna edecek şekilde yapılmalı. Bunu istişare ediyoruz ancak işlemin anlaşmaya uygun yapıldığına ikna edecek, kabul edilebilir bir formül henüz bulmadık."

Lavrov, START Anlaşması'nın geleceğinin Pompeo'yla yarın yapacakları görüşmenin ana konularından biri olacağını sözlerine ekledi.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta ABD, Çin’in de START Anlaşması’na katılmasını istiyor

Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.