Hipersonik Kinjal füzesiyle donatılan MiG-31 uçağı Putin'e tanıtıldı

Rusya’nın güneyindeki uçuş test merkezinin bulunduğu Ahtubinsk kentine gelen Rusya lideri Putin’e, hipersonik Kinjal füzesiyle donatılmış olan bir süpersonik hızlı MİG-31 savaş uçağı tanıtıldı. Rus lidere, yolculuğun son aşamasında 6 adet 5. nesil Su-57 avcı uçağı eşlik etti.

Rusya’nın güneyindeki uçuş test merkezinin bulunduğu Ahtubinsk kentine gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, test merkezinin havalimanında sergilenen yeni uçakları inceledi.

Putin’e hipersonik Kinjal füzesiyle donatılmış olan bir süpersonik hızlı MİG-31 savaş uçağı, ayrıca 5. nesil çok işlevli Su-57 avcı uçağıve yeni MiG-35 avcı uçağı tanıtıldı.

Geleceğe dönük olarak tasarlanan insansız hava araçlarının sergilenen prototiplerini de inceleyen Putin’e, Rusya Savunma Bakanlığı için seri üretimi yapılan Su-35, Su-30SM avcı uçakları, modernize edilen MiG-31BM önleme uçağı ve Rus Donanması’nda kullanılan MiG-29K gemi tipi avcı uçağı tanıtıldı.

PUTİN’E, YOLCULUĞUNUN SON AŞAMASINDA 6 ADET SU-57 UÇAĞI EŞLİK ETTİ

Rus liderin hava araçlarını ve ileriye dönük üretilen prototipleri denetlemek üzere Rusya’nın güneyindeki uçuş test merkezinin bulunduğu Ahtubinsk kentine gelen Putin’e 6 adet 5. nesil Su-57 avcı uçağı eşlik etti.

Rus liderin yolculuk yaptığı, kente yaklaşan uçağı karşılamak üzere Ahtubinsk’teki havalimanından 6 adet Su-57 uçağı havalanarak,Putin’in bulunduğu uçağın sağ tarafında sıralandı ve hava aracına iniş yapıncaya kadar eşlik etti.