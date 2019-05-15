Hipersonik Kinjal füzesiyle donatılan MiG-31 uçağı Putin'e tanıtıldı

Rusya’nın güneyindeki uçuş test merkezinin bulunduğu Ahtubinsk kentine gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, test merkezinin havalimanında sergilenen yeni uçakları inceledi.
Putin’e hipersonik Kinjal füzesiyle donatılmış olan bir süpersonik hızlı MİG-31 savaş uçağı, ayrıca 5. nesil çok işlevli Su-57 avcı uçağıve yeni MiG-35 avcı uçağı tanıtıldı.
PUTİN’E, YOLCULUĞUNUN SON AŞAMASINDA 6 ADET SU-57 UÇAĞI EŞLİK ETTİ
Rus liderin hava araçlarını ve ileriye dönük üretilen prototipleri denetlemek üzere Rusya’nın güneyindeki uçuş test merkezinin bulunduğu Ahtubinsk kentine gelen Putin’e 6 adet 5. nesil Su-57 avcı uçağı eşlik etti.
Rus liderin yolculuk yaptığı, kente yaklaşan uçağı karşılamak üzere Ahtubinsk’teki havalimanından 6 adet Su-57 uçağı havalanarak,Putin’in bulunduğu uçağın sağ tarafında sıralandı ve hava aracına iniş yapıncaya kadar eşlik etti.
Путин прилетел в Ахтубинск, где осмотрит образцы перспективного вооружения. Борт номер один на подлете сопровождало звено из шести истребителей Су-57 pic.twitter.com/lrUPtlquLB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 14, 2019
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