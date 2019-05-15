Putin: Trump'la Osaka veya herhangi bir yerde buluşmaya hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G20 zirvesinde veya herhangi bir yerde buluşmaya hazır olduğunu söyledi.

Soçi'de açıklamalarda bulunan Putin, Trump'ın Putin'le Osaka'da görüşebileceği yönündeki sözlerine yanıt verdi.

En yakın tarihteki görüşme fırsatını Osaka'daki G20 zirvesinde elde edeceklerini kaydeden Rus lider, "Eğer ABD tarafı, bu tür özel temasları sürdürmeye hazırsa, daha önce birçok kez söylediğim gibi, bu müzakereleri Viyana da dahil her yerde gerçekleştirmeye hazırız" dedi.

Japonya'nın ilk kez ev sahipliği yapacağı G20 zirvesi, 28-29 Haziran'da düzenlenecek.

Daha önce Trump, G20 Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile görüşme niyetinde olduğunu belirtti.