Lavrov, Pompeo’yu neden Pobeda aracı ile gezdirmediğini söyledi

Gazetecilerin Soçi’de salı günü bir araya geldiği mevcut ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile neden böyle bir gezintiye çıkmadıkları sorusunu yanıtlayan ve kendisi de Ermeni kökenli olan Lavrov gülerek “Geçen sefer bana Pobeda’yı ödünç veren Ermeni adamın nerede olduğunu bilmiyorum” dedi.
Lavrov, Pompeo ile görüşmesinin dört yıl önce Kerry ile olandan farklı bir atmosferde geçtiği iddialarını da reddetti.
Dört kapılı Pobeda otomobili İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Sovyetler’in Nazi Almanyası’na karşı edindiği zafer anısına üretilmişti. Rusya’da bir klasik olan araç, koleksiyonerler tarafından yoğun rağbet görüyor.
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