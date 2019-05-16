Rusya, akıllı telefon fiyatlandırma politikası nedeniyle Samsung'a ceza kesecek

Rusya Anti Tekel Servisi (FAS) Başkan Yardımcısı Andrey Tsarikovskiy, Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'a akıllı telefon fiyatlandırma politikası nedeniyle yazın bir ceza keseceklerini söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda konuşan Tsarikovskiy, FAS tarafından şubat ayında başlatılan soruşturmanın gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Süreci uzatmayacaklarını kaydeden Tsarikovskiy, cezayı yarın, hatta yaz tatiline kadar açıklayacaklarını ifade etti.

Akıllı telefon ve tablet fiyatlarının koordinasyonu konusunda şubatta soruşturma başlatan FAS, geçen ay Samsung'un Rusya'daki iştirakini suçlu bulduğunu açıklamıştı.