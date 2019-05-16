Rusya, akıllı telefon fiyatlandırma politikası nedeniyle Samsung'a ceza kesecek

St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda konuşan Tsarikovskiy, FAS tarafından şubat ayında başlatılan soruşturmanın gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Süreci uzatmayacaklarını kaydeden Tsarikovskiy, cezayı yarın, hatta yaz tatiline kadar açıklayacaklarını ifade etti.
Akıllı telefon ve tablet fiyatlarının koordinasyonu konusunda şubatta soruşturma başlatan FAS, geçen ay Samsung'un Rusya'daki iştirakini suçlu bulduğunu açıklamıştı.
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