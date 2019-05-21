Arktik üzerinde uçan Rus stratejik uçaklarına ABD jetleri eşlik etti

© AFP 2019 / STRINGER / US NAVY 'ABD, Rusya ile mücadele için insansız deniz araçları filosu kuracak'

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güzergahın bazı bölümlerinde, Rus uçaklara ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 jetleri eşlik etti” dendi.

Planlı olan uçuşun 12 saatten fazla sürdüğü bildirildi.

Rus savaş uçakları düzenli olarak Arktik, Atlantik ve Pasifik okyanusları ile Karadeniz’in tarafsız bölgesi üzerinde uçuşlar yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, tüm uçuşların tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığını ve diğer ülkelerin sınırlarını ihlal etmediğini kaydetti.