TSK Armoni Mızıkası Orkestrası, Spasskaya Kulesi Festivali’nde Türkiye'yi temsil edecek

Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali’nin organizasyon kurulundan Sputnik’e yapılan açıklamada “Festivalde Türkiye’yi, kökenleri Osmanlı’ya dayanan Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası temsil edecek” ifadeleri kullanıldı.
Armoni Mızıkası Orkestrası 1826’da Sultan İkinci Mahmud’un talimatıyla ‘Musika-i Humayun’ adıyla kurulmuştu.
Spasskaya Kulesi Festivali bu yıl 12. kez düzenlenecek. Geçen 11 yıl içinde festivalde 64 ülkeden 160 koro yer aldı. Bu vesileyle Rusya’nın en geniş çaplı uluslararası kültürel etkinliği haline gelen festival, dünyanın en meşhur askeri müzik festivalleri arasında sayılıyor.
Russia Today (RT) festivalin resmi basın organı olarak belirlendi.
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