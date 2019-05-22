TSK Armoni Mızıkası Orkestrası, Spasskaya Kulesi Festivali’nde Türkiye'yi temsil edecek

Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali’nin organizasyon kurulundan Sputnik’e yapılan açıklamada “Festivalde Türkiye’yi, kökenleri Osmanlı’ya dayanan Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası temsil edecek” ifadeleri kullanıldı.

Armoni Mızıkası Orkestrası 1826’da Sultan İkinci Mahmud’un talimatıyla ‘Musika-i Humayun’ adıyla kurulmuştu.

© Sputnik / Eugene Odinokov Spasskaya Kulesi Festivali'nin kapanışından renkli kareler 19

Çorbacıbaşı görevini Yarbay Murat İçli’nin üstlendiği Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, 2017 yılında yine Spasskaya Kulesi’nde düzenlenen festivale katılmıştı.

Spasskaya Kulesi Festivali bu yıl 12. kez düzenlenecek. Geçen 11 yıl içinde festivalde 64 ülkeden 160 koro yer aldı. Bu vesileyle Rusya’nın en geniş çaplı uluslararası kültürel etkinliği haline gelen festival, dünyanın en meşhur askeri müzik festivalleri arasında sayılıyor.

Russia Today (RT) festivalin resmi basın organı olarak belirlendi.