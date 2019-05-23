Putin’den, Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan’a devlet nişanı

Kremlin’de gerçekleştirilen törenle 30’u aşkın kişiye Putin tarafından devlet nişanı verildi.
Putin’in nişan verdiği isimler arasında Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Federasyon Konseyi Başkanı Valentiya Matviyenko, tasarımcı Valentin Yudaşkin, şarkıcı Laris a Dolina, Vaganova Akademisi Rektörü, oyuncu Sergey Makovetskiy yer aldı.
Служу России! pic.twitter.com/2JleBv7lId— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 23, 2019
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного. Спикер Совфеда призналась, что никогда в жизни так не волновалась. Потом стало ясно почему. Валентина Ивановна назвала Путина строгим и требовательным руководителем) pic.twitter.com/EnozlC00YY— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 23, 2019
Rus lider FIFA Başkanı Giovanni Infantino’ya da devlet nişanı verdi. Infantino tören sırasında Rusça “Çok teşekkürler. Yaşasın Rusya!” dedi.
Путин вручил главе ФИФА Инфантино государственную награду, и итальянец заговорил по-русски: «Большое спасибо. Слава России!» pic.twitter.com/kyyjx97fHa— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 23, 2019
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