Zaharova’dan, May’in istifa konuşmasıyla ilgili açıklama: Oscar’lık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifa konuşması ile ilgili esprili bir dille açıklama yaptı ve konuşmanın Oscar’lık olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere Başbakanı Theresa May’in gözyaşları ile sonlandırdığı istifa konuşması ile ilgili Facebook’tan esprili bir dille yorumda bulundu.

Başbakanın soyadının İngilizce ‘mayıs’ anlamına gelmesine gönderme yapan Zaharova, “Mantıklı. June ends May (Mayısı-May’i bitiren hazirandır)” ifadelerini kullandı.

Zaharova, bir başka paylaşımında da May’in konuşmasının Oscar’lık olduğunu ifade etti.

Aylardır Brexit çıkmazını aşmaya çalışan İngiltere’de, süreci kötü yönettiği eleştirilerinin odağında olan Başbakan Theresa May, 7 Haziran'da Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.