Lavrov: Trump’ın Ortadoğu’ya ek asker göndermesi bölgedeki güvenlik risklerini artırıyor

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Trump'tan İran'a karşı Ortadoğu'ya 1500 takviye asker gönderilmesine onay

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, Washington’un 1500 Amerikan askerinin Ortadoğu’ya gönderilmesinin bölgedeki güvenlik risklerini artıracağını kaydetti.

“ABD Başkanı (Donald) Trump’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da önceden konuşlandırılmış olan askerlere ek olarak 1500 askeri gönderme kararına gelince, askeri potansiyel büyütüldüğünde her zaman risklerin de arttığını biliyorsunuz” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saygıdeğer eski komutanlar, siyasiler ve diplomatlar dâhil olmak üzere Washington’dan, İran’a karşı savaş fikrinin mantıksızlığı konusunda yükselen makul seslerin duyulmasını içtenlikle umuyorum. En azından bunu umut etmek için gerekçelerimiz var. Sonuçta Amerikan yönetiminde herkes saldırgan emellere saplantılı değil.”

ABD Başkanı Donald Trump geçen cuma, İran’a daha etkili bir şekilde karşı koymak amacıyla Ortadoğu'ya bin 500 ek asker gönderilmesine onay verdiğini açıklamış, takviye asker sevkiyatıyla ilgili kararını da 'çoğunlukla bölgedeki Amerikan güçlerini korumaya yönelik amaçlar için' şeklinde gerekçelendirmişti.