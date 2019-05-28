IKEA, Rusya’da mobilya kiralama hizmetine geçiyor

Sputnik’e konuşan Anthony, “ Eşyaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesine dair birçok projemiz var. Esas amacımız ise, ürünlerin kullanım ömrünü artırmak. Henüz Rusya için kesin bir planımız olmasa da, yakın zamanda olacak. Tabii ki kiralama uygulaması da IKEA’nın tüm şubelerinde uygulamaya koyulacak” dedi.

30 ÜLKEDE HAYATA GEÇECEK

Şirketin mobilyaların kullanım ömründen duydukları endişe onları nisan ayında Hollanda, İsveç, İsviçre ve Polonya gibi ülkelerde kiralama projelerini test etmeye yöneltmişti. Denemeler sonucunda, 2020 yılında 30 ülkede kiralama uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. İsveç ve İsviçre’de şirketlere mobilya kiralamayı planlayan şirket, Hollanda’da ise konut derneklerinde ikamet eden öğrenciler için kiralama hizmeti sağlamayı planlıyor.

© Fotoğraf : Facebook İtalya'da bir IKEA mağazası kış boyunca sokak hayvanları için barınak olacak

Anthony, IKEA’nın Sadakat Kulübü’ne üye olan müşterilerin artık kullanmadıkları mobilya ve ev eşyalarını satmalarına olanak sağlayan sistemin hâlihazırda mevcut olduğunu belirtti ve ekledi: “Gelecekte müşterilerimizin kendi mobilyalarını getirip satmalarına olanak tanıyacak bir depolama alanı sağlamayı da planlıyoruz. Şu anda bu fikrimizin teknik altyapısını planlama aşamasındayız.”

GEÇEN SENEKİ CİROSU 39 MİLYAR EURO

1943 yılında kurulan IKEA, dünyanın en büyük perakende mobilya ve ev eşyası satışı zinciri konumunda. 50’den fazla ülkede hizmet veren şirketin ana merkezi Hollanda’nın Delft şehrinde bulunuyor. 2018 yılında şirketin elde ettiği ciro 39 milyar euro’yu (Yaklaşık 260 milyar Türk lirası) bulmuş durumda.

IKEA’nın daha önce mobilya kiralama seçeneği sunmak üzere İsviçre’de pilot uygulamaya başlamaya hazırlandığı belirtilmişti.