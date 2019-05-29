Rus rapçi Timati, Savunma Bakanlığı için koleksiyon hazırladı

Rus rapçi Timati, Rusya Ulusal Savunma İdaresi Merkezi’nde Black Star isimli kendi markası ile Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Armiya Rossii’nin ürettiği askeri tarzdaki yeni koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonun tanıtımında Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.

Rus rapçi Timati’nin Black Star isimli giyim markası Rusya ordusuna kıyafet sağlayan, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Voentorg şirketinin Armiya Rossii (Rusya ordusu) markası ile birlikte ‘Black Star’ (Çornaya Zvezda-Siyah Yıldız) isimli askeri tarzdaki yeni koleksiyonunu tanıttı.

Russian rapper Timati (not Tomato, spellcheck) presents new collection of military-themed clothing with Defense Minister Sergei Shoigu. Photo gallery: https://t.co/inj0VGZzFg pic.twitter.com/SIgGi2RWvE — Lucian Kim (@Lucian_Kim) 28 Mayıs 2019

​Rusya Ulusal Savunma İdaresi Merkezi’nde yapılan defileye Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da katıldı.

Timati, 21 Mayıs’ta doğumgünü olan Şoygu’ya markanın bir paltosunu hediye etti. Timati, Şoygu’ya hediye ettiği paltonun tek olduğunu ifade etti.

«Сергей Шойгу старается не смотреть на образец военной формы от Тимати, чтобы не обратиться в камень».

Неизвестный художник, холст, маслоhttps://t.co/SUx6sPDJ9l pic.twitter.com/qq36foCc1m — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 Mayıs 2019

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​Timati mahlasıyla bilinen Timur Yunusov bahar-yaz koleksiyonunu altı ayda hazırladıklarını, koleksiyonda yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de parçalar olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’na ortak koleksiyon hazırlama teklifine yanıt vermelerinden dolayı teşekkür eden Timati, çok yaratıcı ve harika bir ekiple tanıştığını kaydetti.

Voentorg temsilcileri de koleksiyonda kurumların vatanseverlik, güçlü liderlik, detaycılık ve her adımı kendinden emin bir şekilde atma gibi ortak değerlerinden ilham aldıklarını ifade etti.

Şort, elbise, pantolon, tişört, şapka ve daha birçok şeyin yer aldığı koleksiyon, Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki Voentorg’un Armiya Rossii ile Black Star mağazalarından satın alınabilecek.