Rusya: ABD, İran'a alternatif sunmadan baskı uyguluyor

© AFP 2019 / Bryan Bedder ABD Dışişleri: İran'a yönelik yaptırımlar işe yarıyor

Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD’nin İran’a yönelik en şiddetli baskısını, bu ülkeyi şantaj etme girişimlerini görüyoruz" dedi.

"Bununla birlikte tek bir olumlu gündem yok, ABD hiçbir alternatif sunmuyor" diyen Rus diplomat, "ABD Başkanı Donald Trump dahil onlar sadece böyle bir diyaloga açık olduklarını açıklıyor ama bu, gerçek görüşmeler için temel değil" diye ekledi.

Ryabkov, "Eğer Washington’un ciddi görüşmeler yapma niyeti varsa Tahran’ın nükleer anlaşmanın parametrelerini görüşmeye hazır olması karşılığında neler teklif etmeye hazır olduğunu çoktan formüle etmesi gerekiyordu" diye kaydetti.