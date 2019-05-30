Kırım kıyılarında ABD keşif uçağı tespit edildi

Uçak, saat 12.15’te (TSİ) Kırım kıyılarına yaklaştı.
Keşif misyonunun saat 14.40’te bittiği aktarıldı.
13:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) May 29, 2019
Продолжает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/hGukBdi2fA
Dış ülkelerin Rus sınırları yakınlarındaki keşif aktiviteleri son dönemde önemli ölçüde arttı. Batı ülkelerine ait keşif uçakları Rusya'nın sınırlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, defalarca ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) keşif uçuşlarına son vermesi çağrısında bulunmuş, ancak ret yanıtı almıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)