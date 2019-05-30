Airbus A320 tipi uçak, yangın söndürme sistemindeki arıza yüzünden Moskova'ya acil iniş yaptı

Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı, yangın söndürme sistemlerinin arıza sinyali vermesi sonrası Şeremetyevo havaalanına acil iniş yaptı.

© REUTERS / Kamil KRZACZYNSKI Airbus 320 uçağının havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Moskova'nın acil durum servislerinden yetkililer RİA Novosti haber ajansına yaptıkları açıklamada, Çeçenistan'a gitmek üzere havalandıktan sonra yangın söndürme sistemlerinden arıza sinyali alınması ardından, Airbus A320 tipi yolcu uçağının başkentteki Şeremetyevo havaalanına yerel saatle 10.22'de acil iniş yaptığını söyledi.

Acil iniş esnasında uçakta bulunan 150 yolcu ya da mürettebat üyelerinden herhangi birinin yaralanmadığını kaydedildi.

Uçağın havalanmasından ne kadar süre sonra acil iniş yapması gerektiği ise paylaşılmadı.

Moskova'ya 5 Mayıs'ta acil iniş yapan Sukhoi Superjet 100 tipi bir yolcu uçağı piste indiği anda alev almış ve yangın nedeniyle 41 kişi yaşamını yitirmişti.