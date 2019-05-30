Rusya Ekonomi Bakanı: Özbek ürünleri, Türkiye'den alınan domatesi Rus pazarındaki yerinden edebilir

"Özbekistan'dan gelenler yüksek kaliteli ürünler, bunlar Rus tüketicilerin beğendiği ürünler. (Özbekistan'la ticarette bariyerlerin kaldırılmasına hizmet edecek) bu mekanizmaların yaratılmasının sebebi de bu. Zira söz konusu mekanizmalarla maliyet azaltılacak ve Rus pazarında fiyatlar da düşürülecek" diyen Oreşkin şunu da ekledi: "Ayrıca bu yolla diğer ülkelerden yapılan sevkiyatlar, söz gelimi Türkiye'den yapılanlar, pazardan çıkarılacak."
Oreşkin şöyle devam etti: "Şimdiyse yapılması gereken taze Özbekistan ürünlerinin Rus pazarında uygun fiyatlı ve kolay bulunur olmasına imkân verecek bir sevkiyat sistemi oluşturmak."
İLİŞKİLER 'DOMATESLE' ÖLÇÜLÜYORDU
Domates, Rusya ve Türkiye'nin ticari ilişkileri bakımından hassas bir ürün grubu. Zira domates bir dönem ilişkilerin ne denli iyi ya da kötü olduğunun ‘ölçülmesine yarayan’ bir sembol hâline gelmişti.
Nitekim sonra da Türkiye'nin resmi olarak özür dilemesinin ardından tarım ürünlerine yönelik yasak aşamalı olarak kaldırılsa dahi Rusya'daki yerli üreticilere verilen krediler nedeniyle domates yasağı devam etmişti. Uzun müzakerelerin ardından Rusya, Kasım 2017'den itibaren domates yasağını kaldırdı, Türkiye'den alınacak domates miktarının kotasını da 50 bin ton olarak belirledi. Daha sonra bu kota artırıldı.
Daha sonralarıysa Rusya Tarım Bakanlığı yetkililerinden, Türk domateslerinin Rus pazarında ‘pek rağbet görmediği’ şeklinde açıklamalar gelmişti.
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