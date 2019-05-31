Gorbaçov: Çernobil dizisini izleyeceğim

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, kendisinin de canlandırıldığı ve tüm dünyada büyük popülerlik kazanan tarihi drama dizisi Çernobil'i izleyeceğini söyledi.

Amerikan kablo kanalı HBO ile İngiliz televizyon kanalı Sky'ın ortak yapımı olan, Çernobil nükleer felaketini ve ardından yaşananları anlatan çarpıcı dizi, dönemin SSCB lideri Gorbaçov'un da radarına girdi.

Rus Govorit Moskva radyosuna demeç veren Gorbaçov, diziyi izleyip izlemediği sorusuna "Hayır, henüz izlemedim. Ancak mutlaka izlemeye çalışacağım" yanıtını verdi.

Dizide Gorbaçov'a İsveçli aktör David Dencik hayat veriyor.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklığındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve tesisin 4. enerji blokunda patlama olmuştu. Patlamadan dolayı havaya yayılan nükleer bulut, bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakalarında artış yaşanmıştı.

Facia sonrasında yayılan radyasyon Belarus’ta da 46.500 kilometre karelik (toplam alanın yüzde 23’ü) bir alanı etkilemişti. Ukrayna’nın 50 bin metrekarelik alandaki 12 bölgesi zarar görmüş, olaydan ayrıca Rusya’daki 2.6 milyon kişi nüfuslu 19 bölge etkilenmişti.