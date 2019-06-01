Rusya, Ukrayna’ya kömür ve sıvı yakıt ihracatını durdurdu

Rusya’dan Ukrayna’ya kömür, petrol ve yakıt olarak kullanılan sıvı gazların ihracatına yönelik yasak yürürlüğe girdi. Rusya’nın yakıt ihracatı yasağı kararı, Ukrayna’nın Moskova’ya karşı bir dizi yeni yaptırımı devreye sokmasını izliyor.

Rus hükümetinin kararnamesine göre, Ukrayna’ya ticari benzin ve dizel yakıt gibi sıvı gazların ihracatı sadece Rusya Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan özel izinle mümkün olabilecek.

Ekonomi Bakanlığı bir süre önce hükümete özel izin ile Ukrayna’ya gaz ihracatı yapabilecek şirketlerin listesini sundu.

Şirketlere izin verilmesi halinde de izinlerin kendisi ve sevkiyatın miktarı da her ay gözden geçirilip yeniden değerlendirilecek. Bu, Ukrayna’ya yakıt ihracatının izin verilse dahi çok sıkı bir kontrol altında gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Göreve yeni gelen Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksandr Danilyuk, Rusya’dan kömür ve sıvı yakıt ithalatının durmasının Kiev için birtakım sorunlar yaratacağını söylemişti.

Rusya’nın Ukrayna’ya dönük kömür ve sıvı yakıt yasağı kararı, bu ülkenin Moskova’ya karşı yaptırımlarının tekrar genişletmesini izlemişti. Ukrayna hükümeti nisan ayında Rusya’dan konserve kutusu ve cam şişe alımını yasaklamıştı.

Rus yetkililer, Ukrayna’nın kendi uyguladığı yaptırımları kaldırması halinde Rusya’nın da buna aynı biçimde karşılık vereceğini söylüyor.

Ukrayna’da 2013 sonunda patlak veren protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşüp Kırım'a sıçraması ardından, Rus nüfusun çoğunlukta olduğu bu yarımada 2014’te referandum ile Rusya’ya bağlanmıştı. İki ülkenin ilişkileri 2014’den beri gergin.