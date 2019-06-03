Kayıt
17:11 03 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Rus vekil: Trump’ın Twitter’daki İdlib paylaşımı soruna yüzeysel yaklaştığını gösteriyor

    © REUTERS / KHALIL ASHAWI
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD Başkanı Trump’ın ‘Rusya’nın, Suriye’nin ve İran’ın İdlib eyaletini bombaladığı ve rastgele suçsuz sivilleri öldürdüğü duyulduğu’ yönündeki Twiter paylaşımını değerlendiren Rus vekil Aleksandr Şerin, belgelere dayandırılmayan bu suçlamaların, bir nükleer devletin uluslararası ilişkiler meselelerine yüzeysel yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti.

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib hakkında yaptığı Twiter paylaşımının belgelere dayandırılmadığını ve bir nükleer gücün uluslararası ilişkiler meselelerine yüzeysel yaklaşımını ortaya koyduğunu kaydetti.

    'CİDDİ BİR DEVLETİN BAŞINDAKİ KİŞİ, BU TÜR AÇIKLAMALARDAN KAÇINMALI'

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Trump'tan İdlib açıklaması
    Sputnik’e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şerin, “Uluslararası uygulamaların gösterdiğine göre böylesine büyük ve ciddi bir devletin başındaki kişi, bu tür açıklamalardan kaçınmalı. Hatta şüphe götürmeyecek keşif bilgileri ve belgeler olsa da, uygulamada devlet adına bu tür açıklamaları ilgili kurumların resmi sözcüleri yapar. Prensipte uluslararası ilişkiler ya da çatışmalar konusunda Rusya’nın yaptığı gibi ya Dışişleri Bakanlığı, ya da Savunma Bakanlığı açıklama yapar. Resmi açıklama yapılır, bir takım uydu görüntüleri, ilgili görüşmeler, ilgili belgeler, tanık ifadeleri gösterilir” dedi ve şöyle devam etti:

    "Fakat ABD için her şeyin çok basit olduğu anlaşılıyor, Twitter’de yapılan paylaşım ile ilgili hiç kimse hiçbir sorumluluk taşıyamaz. Bir düşünün ki, nükleer bir devletin başkomutanı, attığı tweet’te sanki tesadüfen İdlib’deki sivillerin ölümünden üç ülkeyi sorumlu tutuyor, bombardıman yapmak ya da planlamakla suçluyor. Uluslararası gündem konularına, uluslararası ilişkilere ve insanların yaşamına yönelik bu yüzeysel tutum, bu tür trajik sonuçlara yol açıyor."

    Trump’ın yaptıklarıyla çeşitli konulardaki gerilimi daha da tırmandırmaya çalıştığını vurgulayan Şerin, ABD’nin uluslararası gündem konularına ve kendi itibarlarına daha ciddi yaklaşmasıyla birçok çatışmanın önlenebileceğini sözlerine ekledi.

    ABD Başkanı Trump daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya’nın, Suriye’nin ve daha az oranda İran’ın İdlib eyaletini bombaladığı ve rastgele suçsuz sivilleri öldürdüğü duyuluyor. Dünya bu katliamı seyrediyor. Amacınız ne? Bu size ne sağlayacak? Durun" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    açıklama, Twitter, Aleksandr Şerin, Donald Trump, Suriye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Türkiye'nin 'teknolojik katır'ı 'BOĞAÇ' dünyada sadece ABD'de var
    Karikatür
    Pentagon, roket fırlatmada Rusya’yla işbirliğini yasakladı
    İnfografik
    Dünyada geleneksel İslami giysilere yönelik yaklaşım
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet