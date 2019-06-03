Rus vekil: Trump’ın Twitter’daki İdlib paylaşımı soruna yüzeysel yaklaştığını gösteriyor

ABD Başkanı Trump’ın ‘Rusya’nın, Suriye’nin ve İran’ın İdlib eyaletini bombaladığı ve rastgele suçsuz sivilleri öldürdüğü duyulduğu’ yönündeki Twiter paylaşımını değerlendiren Rus vekil Aleksandr Şerin, belgelere dayandırılmayan bu suçlamaların, bir nükleer devletin uluslararası ilişkiler meselelerine yüzeysel yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib hakkında yaptığı Twiter paylaşımının belgelere dayandırılmadığını ve bir nükleer gücün uluslararası ilişkiler meselelerine yüzeysel yaklaşımını ortaya koyduğunu kaydetti.

'CİDDİ BİR DEVLETİN BAŞINDAKİ KİŞİ, BU TÜR AÇIKLAMALARDAN KAÇINMALI'

Sputnik’e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şerin, “Uluslararası uygulamaların gösterdiğine göre böylesine büyük ve ciddi bir devletin başındaki kişi, bu tür açıklamalardan kaçınmalı. Hatta şüphe götürmeyecek keşif bilgileri ve belgeler olsa da, uygulamada devlet adına bu tür açıklamaları ilgili kurumların resmi sözcüleri yapar. Prensipte uluslararası ilişkiler ya da çatışmalar konusunda Rusya’nın yaptığı gibi ya Dışişleri Bakanlığı, ya da Savunma Bakanlığı açıklama yapar. Resmi açıklama yapılır, bir takım uydu görüntüleri, ilgili görüşmeler, ilgili belgeler, tanık ifadeleri gösterilir” dedi ve şöyle devam etti:

"Fakat ABD için her şeyin çok basit olduğu anlaşılıyor, Twitter’de yapılan paylaşım ile ilgili hiç kimse hiçbir sorumluluk taşıyamaz. Bir düşünün ki, nükleer bir devletin başkomutanı, attığı tweet’te sanki tesadüfen İdlib’deki sivillerin ölümünden üç ülkeyi sorumlu tutuyor, bombardıman yapmak ya da planlamakla suçluyor. Uluslararası gündem konularına, uluslararası ilişkilere ve insanların yaşamına yönelik bu yüzeysel tutum, bu tür trajik sonuçlara yol açıyor."

Trump’ın yaptıklarıyla çeşitli konulardaki gerilimi daha da tırmandırmaya çalıştığını vurgulayan Şerin, ABD’nin uluslararası gündem konularına ve kendi itibarlarına daha ciddi yaklaşmasıyla birçok çatışmanın önlenebileceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya’nın, Suriye’nin ve daha az oranda İran’ın İdlib eyaletini bombaladığı ve rastgele suçsuz sivilleri öldürdüğü duyuluyor. Dünya bu katliamı seyrediyor. Amacınız ne? Bu size ne sağlayacak? Durun" ifadelerini kullanmıştı.