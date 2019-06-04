Suriye’de görev yapan eski Rus asker, başkalarını korumaya çalışırken Rusya'da bıçaklanarak öldürüldü

Suriye’nin Halep kentinde teröristlere karşı savaşan eski özel kuvvetler askeri, Rusya’nın Moskova bölgesinde bir grubun saldırısı sonucunda kalbinden bıçaklanması sonucunda hayatını kaybetti. Eski asker, grubun dövdüğü iki kişiyi korumaya çalışıyordu.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Putilkovo kasabasında trajik bir olay meydana geldi. Daha önce Halep’te Rus istihbarat ajansı GRU’nun özel kuvvetler biriminde görev yapan Nikita Belyankin, kız arkadaşıyla yürürken bir barın önünde yaklaşık 10 adamın yerde yatan iki kişiyi dövdüğünü gördü. Yerdekilerden biri bıçakla yaralanmıştı.

Mağdurlara yardım etmek için harekete geçen Belyakin, ilk önce saldırgan grubu dağıtmak için plastik mermili silahıyla bir el uyarı ateşi açtı. Ancak grup dağılmak yerine Belyakin’e de saldırdı.

Belyakin daha sonra saldırganları durdurmak için bacaklarına ateş etti ve tüm mermilerini harcadı, ancak kurtulamadı. Saldırganlardan biri onu tam kalbinden bıçakladı.

Yaralanan Belyakin yine de ayağa kalkıp birkaç metre yürüdü, ancak daha sonra bilincini kaybedip yere düştü ve kız arkadaşının kollarında hayatını kaybetti.

Rus basınına konuşan Belyakin’in arkadaşlarından biri “Olanları görünce müdahale etmeden öylece geçip gidemezdi” dedi.

Russian Syrian war veteran killed near Moscow defending people assaulted by angry mob https://t.co/sd04KJaUWs pic.twitter.com/ymVLpnPIw8 — RT (@RT_com) June 4, 2019

​Rus REN TV kanalına konuşan bir başka arkadaşı da “Kız arkadaşının kollarında ölmüş. Erkek arkadaşını kurtarmaya, onu hayata döndürmeye çalışmış” ifadelerini kullandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırıda yaralanan diğer kişi de hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden bir sözcü saldırganlarının kimliklerini tespit edip evlerinin basıldığını söyledi, ancak saldırganlar hâlâ yakalanamadı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin soruşturmayı bizzat kontrolü altın aldı.

Bastrıkin “Bu suçlar vatanı için hayatını ortaya koyan insanlara karşı işlendi ve failleri bulunup yasaların gerektirdiğince tam anlamıyla cezalandırılmalı” dedi.

Novosibirsk doğumlu Belyakin yaklaşık beş yıl önce özel kuvvetlere katılmıştı. Rus basınına göre, GRU’daki dört yıllık hizmeti sırasında 2016-2017 yıllarında Suriye’ye gönderilmiş ve çeşitli nişanlar almıştı. Belyakin Halep’te IŞİD’e karşı savaşmıştı.

Askeri görevinden sonra Suriye’de görev yapan eski asker Rusya acil durumlar ve kurtarma ekiplerine katılmak istiyordu.

Belyakin’in arkadaşları onu ‘güçsüzlere yönelik kötü muamele ve adaletsizlik karşısında sessiz kalmayan, sorumlu bir adam’ olarak nitelendirdi.