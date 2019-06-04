Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansı bomba ihbarı üzerine tahliye edildi

Rossiya Segodnya’dan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı bölge idaresinin soruşturma grubunun ajans binasında patlayıcı olduğu bilgisini aktarmasının ardından, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) ve ajansın güvenlik güçleri Zubovskiy caddesindeki binada patlayıcıya benzer maddelere yönelik arama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde binada bir şey bulunamadı.

Ajans çalışanlarından bir kaynak Rus basınına binanın tahliye edildiğini belirtti.

Tahliye edilenler arasında Rusya Gazeteciler Birliği çalışanlarının bulunduğu da aktarıldı.

Daha ayrıntılı inceleme için binaya köpeklerin getirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Rusya’da ocak ayında yine bir sahte bomba ihbarı dalgası başladı. Geçen yıl da benzer bir durum yaşanmıştı. 11 Eylül 2017’de başlayan ihbarlar, ülkenin 85 bölgesinden 75’inde görülmüştü. Hiçbir ihbar sonucunda da patlayıcıya rastlanmamıştı.