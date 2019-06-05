Roscosmos: Rusya’nın ilk radar uydusu 2020’de uzaya fırlatılacak

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Rogozin, Rus yapımı Obzor-R adlı ilk radarlı gözlem uzay aracının önümüzdeki yıl uzaya fırlatılması planlandığını belirtti.

Rogozin, “İlk radarlı gözlem uydumuzu tam bir yıl sonra yörüngeye oturtmayı planlıyoruz. Bu sayede hava koşullarına bağlı kalmadan görüntü alabileceğiz. Obzor-R uydusunun hazırlıkları önemli ölçüde tamamlanmış bulunuyor” diye konuştu.

Bu yakınlarda Progress Roket Uzay Merkezi’ni ziyaret ettiğini belirten Rogozin, orada uydunun üretim sürecini yakından incelediğini sözlerine ekledi.

Daha önce konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada uydunun en geç önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde işverene teslim edileceğini bildirmişti.